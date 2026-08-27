GFT-Aktie springt hoch: Deutsche Bank vergibt IT-Auftrag im Privatkundengeschäft

Die Großbank will dort ihre bisherigen 15 Kernbankensysteme auf zwei moderne cloudbasierte Plattformen reduzieren. Dazu hat sie laut Mitteilung vom Donnerstag nun in einem ersten Schritt die Plattform Vault Core des Finanztechnologieunternehmens und GFT -Partners Thought Machine ausgewählt. Die GFT-Aktie sprang auf die Nachricht an und notierte zuletzt an der SDAX -Spitze via XETRA 9,5 Prozent höher.

Die Stuttgarter übernehmen bei der Einführung der Plattform für Thought Machine beim Kunden die Arbeiten des Systemintegrators. Dabei verweist GFT auf bereits 25 Jahre Zusammenarbeit mit dem größten deutschen Kreditinstitut. Hinzu komme die Erfahrung des Unternehmens im Kernbankenumfeld sowie seine Expertise bei der Einführung von Vault in modernen cloud-nativen Bankenumgebungen.

Die Deutsche Bank hat den Umzug in die Cloud im Zuge ihres aktuellen Strategieprogramms angestoßen, das noch bis 2028 läuft. Die Bankspitze erhofft sich von der Vereinfachung seiner Technologielandschaft, "Komplexität zu reduzieren und eine besser skalierbare Grundlage für künftiges Wachstum zu schaffen", wie Managerin Yiping Li sagte, die für das operative Geschäft im Privatkundenbereich der Deutschen Bank zuständig ist.

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FRANKFURT/STUTTGART(dpa-AFX)