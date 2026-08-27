Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|IT-Umbau
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27.08.2026 12:23:39
GFT-Aktie springt hoch: Deutsche Bank vergibt IT-Auftrag im Privatkundengeschäft
Die Stuttgarter übernehmen bei der Einführung der Plattform für Thought Machine beim Kunden die Arbeiten des Systemintegrators. Dabei verweist GFT auf bereits 25 Jahre Zusammenarbeit mit dem größten deutschen Kreditinstitut. Hinzu komme die Erfahrung des Unternehmens im Kernbankenumfeld sowie seine Expertise bei der Einführung von Vault in modernen cloud-nativen Bankenumgebungen.
Die Deutsche Bank hat den Umzug in die Cloud im Zuge ihres aktuellen Strategieprogramms angestoßen, das noch bis 2028 läuft. Die Bankspitze erhofft sich von der Vereinfachung seiner Technologielandschaft, "Komplexität zu reduzieren und eine besser skalierbare Grundlage für künftiges Wachstum zu schaffen", wie Managerin Yiping Li sagte, die für das operative Geschäft im Privatkundenbereich der Deutschen Bank zuständig ist.
/tav/stw/mis
FRANKFURT/STUTTGART(dpa-AFX)
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