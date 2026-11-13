GFT SE: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

GFT SE hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,44 EUR, nach 0,350 EUR im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 238,3 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 213,8 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at