GGX Gold stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

GGX Gold gab am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.06.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,010 CAD. Im Vorjahr waren 0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at