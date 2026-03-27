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27.03.2026 06:31:29
Ghana Commercial Bank hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Ghana Commercial Bank hat am 25.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 1,25 GHS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,52 GHS je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 51,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,42 Milliarden GHS, während im Vorjahreszeitraum 1,60 Milliarden GHS ausgewiesen worden waren.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,78 GHS eingefahren. Im Vorjahr waren 4,53 GHS je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Ghana Commercial Bank 8,17 Milliarden GHS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 50,54 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5,42 Milliarden GHS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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