Ghana Commercial Bank stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ghana Commercial Bank lud am 27.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 2,32 GHS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ghana Commercial Bank 1,25 GHS je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ghana Commercial Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,26 Milliarden GHS. Im Vorjahresviertel waren 2,00 Milliarden GHS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at