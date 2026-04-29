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29.04.2026 06:31:29
Ghana Commercial Bank veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Ghana Commercial Bank äußerte sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS belief sich auf 8,76 GHS gegenüber 5,08 GHS je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Ghana Commercial Bank 2,20 Milliarden GHS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,69 Milliarden GHS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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