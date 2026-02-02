Ghana Oil Company: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ghana Oil Company hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 22,60 Prozent auf 3,88 Milliarden GHS. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,01 Milliarden GHS gelegen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,210 GHS präsentiert. Im Vorjahr hatte Ghana Oil Company ein EPS von 0,220 GHS je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,56 Prozent auf 17,11 Milliarden GHS ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 19,35 Milliarden GHS in den Büchern gestanden.

