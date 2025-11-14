Ghana Oil Company stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ghana Oil Company hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,90 Milliarden GHS – eine Minderung von 17,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,72 Milliarden GHS eingefahren.

Redaktion finanzen.at