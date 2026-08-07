Ghana Oil Company veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ghana Oil Company hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,06 GHS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,100 GHS je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,08 Milliarden GHS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,36 Milliarden GHS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at