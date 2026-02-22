Transatlantic Holdings Aktie
WKN: 879427 / ISIN: US8935211040
|
22.02.2026 18:35:22
Ghana takes transatlantic slavery case to UN
Ghana's President Mahama has received the African Union's backing in pushing the United Nations to recognize transatlantic slavery as the 'gravest crime against humanity.' But will the motion pass?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!