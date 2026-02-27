Ghani Glass gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ghani Glass hat am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 1,69 PKR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ghani Glass noch ein Gewinn pro Aktie von 1,81 PKR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ghani Glass in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 12,35 Milliarden PKR im Vergleich zu 12,89 Milliarden PKR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at