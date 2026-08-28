Ghani Glass hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ghani Glass hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 2,54 PKR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ghani Glass 1,51 PKR je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,16 Prozent auf 13,33 Milliarden PKR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,33 Milliarden PKR in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,23 PKR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,90 PKR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 48,36 Milliarden PKR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 45,78 Milliarden PKR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at