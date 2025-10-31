Ghani Glass legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ghani Glass lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 PKR gegenüber 0,930 PKR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Ghani Glass mit einem Umsatz von insgesamt 9,99 Milliarden PKR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,97 Milliarden PKR erwirtschaftet worden waren, um 11,45 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at