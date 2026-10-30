Ghani Glass: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ghani Glass ließ sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ghani Glass die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,11 PKR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,710 PKR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 10,22 Milliarden PKR – das entspricht einem Zuwachs von 2,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,99 Milliarden PKR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at