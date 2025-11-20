Gharbia Islamic Housing Development: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gharbia Islamic Housing Development veröffentlichte am 17.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,38 EGP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,240 EGP je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 3,3 Millionen EGP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,2 Millionen EGP umgesetzt.

