GHCL: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

GHCL hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 12,28 INR gegenüber 15,72 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GHCL in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,91 Milliarden INR im Vergleich zu 7,81 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 50,17 INR beziffert, während im Vorjahr 65,50 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat GHCL im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 3,66 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 30,64 Milliarden INR im Vergleich zu 31,81 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at