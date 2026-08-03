GHCL stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

GHCL gab am 01.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 21,04 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 15,10 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 7,74 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,96 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at