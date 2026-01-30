GHCL Textiles vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

GHCL Textiles hat am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,38 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,980 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat GHCL Textiles im vergangenen Quartal 3,49 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GHCL Textiles 2,85 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at