GHCL: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

GHCL präsentierte in der am 29.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,26 INR gegenüber 17,70 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat GHCL im vergangenen Quartal 7,57 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GHCL 7,79 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at