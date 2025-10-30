Ghitha informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ghitha veröffentlichte am 27.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 AED gegenüber 0,110 AED im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,39 Milliarden AED, während im Vorjahreszeitraum 1,22 Milliarden AED ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at