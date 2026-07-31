Ghitha informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ghitha gab am 28.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,20 AED ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 AED je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,73 Milliarden AED umgesetzt, gegenüber 1,30 Milliarden AED im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at