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12.10.2026 06:31:29
Ghost Technology legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ghost Technology hat am 09.10.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Umsatz lag bei 0,01 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 83,33 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 0,06 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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