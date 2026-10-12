Ghost Technology legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ghost Technology hat am 09.10.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Umsatz lag bei 0,01 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 83,33 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 0,06 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at