GHV Infra Projects: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

GHV Infra Projects lud am 22.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

GHV Infra Projects hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,52 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,94 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,14 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,65 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,80 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 7,09 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 232,90 Prozent auf 6,15 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,85 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at