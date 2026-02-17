|
Gian Life Care verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Gian Life Care lud am 14.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
In Sachen EPS wurden 0,10 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gian Life Care 0,340 INR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 11,2 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 29,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,9 Millionen INR umgesetzt worden waren.
