Gian Life Care: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Gian Life Care hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,50 INR gegenüber 0,120 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,6 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 66,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,5 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at