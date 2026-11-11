Giant Manufacture mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Giant Manufacture hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,85 TWD gegenüber 0,890 TWD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16,31 Milliarden TWD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Giant Manufacture einen Umsatz von 15,35 Milliarden TWD eingefahren.

Redaktion finanzen.at