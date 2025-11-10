Giant Manufacture öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Giant Manufacture stellte am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,89 TWD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,27 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Giant Manufacture mit einem Umsatz von insgesamt 15,35 Milliarden TWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,46 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren, um 24,94 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at