Giant Manufacture stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Giant Manufacture stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,62 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,480 TWD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Giant Manufacture 16,66 Milliarden TWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,75 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at