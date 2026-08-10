|
10.08.2026 06:31:29
Giant Manufacture stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Giant Manufacture stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,62 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,480 TWD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Giant Manufacture 16,66 Milliarden TWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,75 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!