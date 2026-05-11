Giant Manufacture zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Giant Manufacture hat am 08.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,51 TWD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Giant Manufacture ein EPS von 0,940 TWD in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 12,52 Milliarden TWD, gegenüber 16,85 Milliarden TWD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 25,68 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at