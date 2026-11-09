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09.11.2026 16:18:30
Giant Merger of NextEra and Dominion Could Fail Amid Anger Over Electricity Bills
State leaders and residents in Virginia have opposed NextEra’s acquisition of Dominion Energy, fearing that it will accelerate rate increases.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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