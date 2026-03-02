Giant Mining mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Giant Mining äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Giant Mining ein EPS von -0,030 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at