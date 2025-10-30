Giant Mining verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Giant Mining hat am 28.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt.

Giant Mining vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,340 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,160 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Giant Mining ein Ergebnis je Aktie von -0,480 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at