KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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09.07.2026 15:45:00
Giant Swarm öffnet KI-Agenten-Plattform in Kubernetes-Umgebungen für Kunden
Giant Swarm will KI-Agenten als isolierte Workloads in eigenen Kubernetes-Clustern betreiben – On-Premises, Air-gapped oder hybrid, ohne SaaS-Abhängigkeit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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