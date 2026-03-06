Galapagos Aktie
WKN: A0EAT9 / ISIN: BE0003818359
|
06.03.2026 13:27:20
Giant tortoises reintroduced to a Galapagos island
Ecuador released 158 juveniles in the first phase of an ambitious rewilding effort at the World Heritage Site.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Galapagos
|
27.02.26
|Ecuador: Parlament erlaubt Bergbau auf den Galápagos-Inseln (Spiegel Online)
|
23.02.26
|Ausblick: Galapagos zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.02.26
|Erste Schätzungen: Galapagos präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Galapagos stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Galapagos präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Galapagos
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Galapagos
|28,10
|-1,54%
|Galapagos NV (spons. ADRs)
|28,00
|-2,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.