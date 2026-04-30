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30.04.2026 06:31:29
Giantec Semiconductor A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Giantec Semiconductor A hat am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurden 0,19 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Giantec Semiconductor A 0,630 CNY je Aktie eingenommen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,25 Prozent auf 280,0 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 261,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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