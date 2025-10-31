Giantec Semiconductor A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Giantec Semiconductor A stellte am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,420 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 358,0 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Giantec Semiconductor A 254,4 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at