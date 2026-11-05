Gibraltar Industries Aktie
WKN: A0DK96 / ISIN: US3746891072
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05.11.2026 14:22:07
Gibraltar Industries CFO Joe Lovechio To Quit, Appoints Jeffrey Watorek As Interim CFO
(RTTNews) - Thursday, Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) announced that its Chief Financial Officer, Joe Lovechio, has decided to resign from the position to pursue another professional opportunity, effective November 20, 2026.
Following this, the company has appointed Jeffrey Watorek, who has served as Gibraltar's Vice President and Treasurer since 2017, to serve as Interim CFO. Meanwhile, the company has commenced a search for a permanent successor.
Watorek joined Gibraltar in 2008 as the Manager of External Reporting before becoming the Director of Financial Planning & Analysis in 2012.
In pre-market hours, ROCK was trading at $36.69, down 15.81 percent on the Nasdaq.
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