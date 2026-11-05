Gibraltar Industries Aktie
WKN: A0DK96 / ISIN: US3746891072
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05.11.2026 14:08:18
Gibraltar Industries Inc. Q3 Profit Declines
(RTTNews) - Gibraltar Industries Inc. (ROCK) released earnings for third quarter that Drops, from last year
The company's earnings came in at $20.6 million, or $0.69 per share. This compares with $33.2 million, or $1.11 per share, last year.
Excluding items, Gibraltar Industries Inc. reported adjusted earnings of $30.1 million or $1.01 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 54.3% to $479.6 million from $310.9 million last year.
Gibraltar Industries Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $20.6 Mln. vs. $33.2 Mln. last year. -EPS: $0.69 vs. $1.11 last year. -Revenue: $479.6 Mln vs. $310.9 Mln last year.
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