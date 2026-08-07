Gibraltar Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Gibraltar Industries veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,28 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,990 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 64,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 509,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 309,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at