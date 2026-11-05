Gibraltar Industries Aktie
WKN: A0DK96 / ISIN: US3746891072
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05.11.2026 14:16:05
Gibraltar Industries Trims FY26 Outlook, Stock Falls In Pre-Market
(RTTNews) - While reporting its third-quarter financial results, Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) announced its revised financial outlook for fiscal 2026, taking into account lower-than-expected third-quarter results, a lower fourth-quarter outlook and the reclassification of Infrastructure as a discontinued operation.
The company now expects net sales, including infrastructure, of $1.73 billion- $1.75 billion, instead of the previously estimated $1.76 billion- $1.83 billion.
It also revised earnings per share to $1.12 - $1.27 from $2.40 - $2.80, and adjusted earnings per share to $2.70 - $2.85 from $3.65 - $4.05.
In pre-market hours, ROCK was trading at $36.69, down 15.81 percent on the Nasdaq.
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