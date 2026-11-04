Gibson Energy: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gibson Energy gab am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,45 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,280 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Gibson Energy 3,69 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,88 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at