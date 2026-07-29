Gibson Energy: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Gibson Energy hat am 27.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,370 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 4,83 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 75,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,76 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at