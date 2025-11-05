|
05.11.2025 06:31:28
Gibson Energy hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Gibson Energy hat sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,28 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,330 CAD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,90 Milliarden CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,88 Milliarden CAD.
