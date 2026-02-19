Gibson Energy hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Gibson Energy hat am 17.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,020 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 1,65 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,69 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,870 USD. Im Vorjahr waren 0,690 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,03 Prozent zurück. Hier wurden 7,65 Milliarden USD gegenüber 8,60 Milliarden USD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at