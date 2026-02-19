Gibson Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Gibson Energy hat am 17.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,25 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,24 Prozent auf 2,30 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,36 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,21 CAD gegenüber 0,940 CAD je Aktie im Vorjahr.

Gibson Energy hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 10,69 Milliarden CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 11,78 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 1,22 CAD sowie einen Umsatz von 11,22 Milliarden CAD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at