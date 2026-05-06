Gibson Energy stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Gibson Energy hat am 04.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,310 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 2,75 Milliarden CAD gegenüber 2,75 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at