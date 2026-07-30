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30.07.2026 06:31:29
Gibson Energy stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Gibson Energy hat am 27.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es stand ein EPS von 0,35 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gibson Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 0,270 USD in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Gibson Energy mit einem Umsatz von insgesamt 3,49 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,99 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 75,21 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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