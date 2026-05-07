Gibson Energy stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gibson Energy hat am 04.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Gibson Energy ein Ergebnis je Aktie von 0,220 USD vermeldet.

Gibson Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,01 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at