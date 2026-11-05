Gibson Energy: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Gibson Energy hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,32 USD, nach 0,200 USD im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,13 Prozent auf 2,63 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,09 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at