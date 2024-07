"Gibt zwei Ursachen": BSI-Chefin erwartet keine rasche Lösung der IT-Probleme

Ein Computerproblem sorgt auf der ganzen Welt für Störungen. Auch in Deutschland fallen IT-Systeme aus. Nach Angaben des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik wird die Behebung des Fehlers noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Zudem gebe es zwei Ursachen für die Ausfälle. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV